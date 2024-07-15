БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Гидрометцентр дал прогноз погоды на неделю в Москве: ждать ли нового погодного апокалипсиса?

Гидрометцентр дал прогноз погоды на неделю в Москве: ждать ли погодного апокалипсиса?
Гидрометцентр дал прогноз погоды на неделю
Аудио-версия:
Комментарии

Надолго ли сохранится в Москве жара и ожидаются ли в ближайшие дни ливни? Специалисты Гидрометцентра уточнили прогноз погоды в столице на эту неделю.

Из-за влияния небольшого циклона и его фронтов в начале недели пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В среду можно ожидать передышку от дождей. В четверг дожди, местами сильные, с грозами, будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Этот фронт прервёт период жаркой погоды.

В начале недели в Москве будет жарко: температура днём поднимется до +30…+32 градусов. Во вторник местами возможен кратковременный дождь, гроза. В среду, 17 июля, осадки обойдут столицу стороной.

Однако в четверг местами прогнозируются сильный дождь, гроза и порывистый ветер до 17 метров в секунду. 18 июля жара немного спадёт, синоптики обещают +25…+27 градусов.

В пятницу и субботу, 19 и 20 июля, придёт длгожданная прохлада: днём будет +21…+26 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до +14…+19 градусов. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Читайте также:
Кардиолог рассказал, как жара влияет на сердце, и назвал способы сохранить его здоровье

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android