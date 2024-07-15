Гидрометцентр дал прогноз погоды на неделю в Москве: ждать ли погодного апокалипсиса?

Надолго ли сохранится в Москве жара и ожидаются ли в ближайшие дни ливни? Специалисты Гидрометцентра уточнили прогноз погоды в столице на эту неделю.

Из-за влияния небольшого циклона и его фронтов в начале недели пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В среду можно ожидать передышку от дождей. В четверг дожди, местами сильные, с грозами, будут связаны с прохождением холодного атмосферного фронта. Этот фронт прервёт период жаркой погоды.

В начале недели в Москве будет жарко: температура днём поднимется до +30…+32 градусов. Во вторник местами возможен кратковременный дождь, гроза. В среду, 17 июля, осадки обойдут столицу стороной.

Однако в четверг местами прогнозируются сильный дождь, гроза и порывистый ветер до 17 метров в секунду. 18 июля жара немного спадёт, синоптики обещают +25…+27 градусов.

В пятницу и субботу, 19 и 20 июля, придёт длгожданная прохлада: днём будет +21…+26 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до +14…+19 градусов. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

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