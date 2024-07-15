Sold-out и два рекорда в Книге рекордов России: как прошёл VK Fest в Москве

В этом году на московский фестиваль были раскуплены абсолютно все билеты. VK Fest побил собственный рекорд по количеству выступающих артистов 2023 года, а также поставил новый рекорд по количеству развлекательных зон. VK Fest прошёл в Уфе, Красноярске, Сириусе, Санкт-Петербурге. Достижения были зафиксированы в Книге рекордов России 14 июля, во второй день фестиваля в Москве.

Sold Out на крупнейшем фестивале — это большое событие не только для VK, но и для всей индустрии. Он стал возможен благодаря нашим невероятным зрителям и поклонникам артистов, VK Fest и нашего фирменного вайба! Вы лучшие! — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

На крупнейшем open-air страны собрались 85 тысяч гостей, сотни инфлюенсеров и артистов. В лайнап вошли 277 звёзд, среди которых Баста, Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, HammAli & Navai, Mary Gu, Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель», INSTASAMKA и многие другие. Кроме того, на фестивале работала 161 развлекательная зона.

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