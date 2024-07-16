Ким Кардашьян вколола семя лосося в лицо ради упругости и сияния кожи

Иногда звёзды идут на самые неожиданные процедуры ради молодости. Ким Кардашьян ошарашила поклонников заявлением о том, что вколола семя лосося в кожу лица. По словам 43-летней дивы, она неоднократно слышала от коллег о чудодейственном эффекте даже после одной инъекции этого средства.

Сразу после проведения процедуры в кабинете косметолога Кардашьян призналась, что моментального результата не увидела. Звезда реалити решила продолжить курс инъекций, чтобы сделать более конкретный вывод о том, насколько семя лосося способно сохранить молодость.

К слову, Ким далеко не единственная знаменитость, которая прибегает к этой процедуре. Например, от этого подхода в восторге звезда «Друзей» Дженнифер Энистон. Актриса регулярно делает инъекции и утверждает, что благодаря им кожа действительно становится более упругой и словно сияет изнутри.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.