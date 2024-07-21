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Гастроэнтеролог рассказала, какое мясо выбирать для шашлыка

Гастроэнтеролог рассказала, какое мясо выбирать для шашлыка
Какое мясо выбирать для шашлыка
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Для приготовления вкусного и одновременно полезного шашлыка важно правильно подобрать мясо. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, какому виду отдавать предпочтение.

По словам эксперта, выбирая между свининой и куриным мясом, предпочтение лучше отдавать последнему.

Любимая многими свинина может стать настоящим испытанием для желудка и поджелудочной, особенно если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

При этом следует отказаться от майонеза в качестве маринада. Для этих целей подойдут минеральная вода, пряные травы, лимонный сок или оливковое масло.

Кроме того, вместо привычного шашлыка можно пожарить на гриле рыбу. Блюдо не только вкусное, но и полезное.

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