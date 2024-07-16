Кейт Бекинсейл попала в больницу из-за резкого похудения

Актриса призналась, что стройность далась ей слишком высокой ценой. В последнее время поклонники Кейт Бекинсейл заметили, что она заметно похудела. У себя в блоге звезда фильма «Ван Хельсинг» призналась, что её стройность связана с большими проблемами со здоровьем.

По словам Кейт, она шесть недель провела в больнице из-за сильных болей в желудке и других неприятных симптомов. Постоянный стресс и тревога довели актрису до истощения, и справиться с этим состоянием самостоятельно она не могла. Кроме того, Бекинсейл слишком быстро скинула килограммы, из-за чего в её организме случился сильный сбой.

Я довольно быстро теряла вес от стресса и горя… А потом я шесть недель пролежала в больнице, потому что горе прожгло дыру в моём пищеводе, из-за чего меня рвало большим количеством крови, — поделилась актриса шокирующими подробностями.

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