Не делайте так: шесть привычек в ванной комнате могут привести к болезням

У многих из нас есть определённые ритуалы при посещении ванной комнаты, которых мы придерживаемся ежедневно. Однако некоторые такие привычки могут привести к заболеваниям, говорит врач общей практики Дональд Грант.

Повторное использование грязных полотенец. Они могут стать средой для размножения различных бактерий и грибков из-за влажной среды и контакта с клетками кожи.

Смыв унитаза с поднятым сиденьем. Если оставить крышку открытой, капли воды могут попасть на пол или на другие поверхности. Это может привести к распространению опасных патогенов.

Чистка зубов только один раз в день. Это способствует накоплению зубного налёта, что может вызвать кариес, заболевания дёсен и неприятный запах изо рта. Зубы нужно чистить два раза в день и использовать при этом зубную нить.

Питьё воды из-под крана. Краны в ванной не такие чистые, как на кухне. В них могут скапливаться такие бактерии, как кишечная палочка.

Использование телефона в туалете. Такие устройства могут быть загрязнены бактериями из туалетной комнаты, что повышает риск желудочно-кишечных, респираторных и кожных инфекций, а также инфекций мочевыводящих путей.

Приём пищи в ванной. Ванные комнаты являются идеальной средой для размножения кишечной палочки, сальмонеллы и различных вирусов.

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