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Физиотерапевт назвал 10 повседневных привычек, которые разрушают ваше здоровье

Физиотерапевт назвал 10 повседневных привычек, которые разрушают ваше здоровье
10 повседневных привычек разрушают ваше здоровье
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Некоторые, казалось бы, безобидные ритуалы могут привести к усталости, увеличению веса, нарушению сна. Крис Беттчер — физиотерапевт из Южной Каролины — назвал 10 повседневных привычек, которые разрушают здоровье.

1. Утренний кофе. Кофеин — это мочегонное средство, которое заставляет организм терять воду, а утром вы и так обезвожены после сна. Эксперт советует выпивать около четырёх стаканов воды перед тем, как выпить чашку кофе.

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2. Электронные письма в постели. Сразу после пробуждения может возникнуть соблазн схватить телефон, чтобы проверить электронную почту и уведомления. Однако использование смартфонов рано утром может спровоцировать реакцию на стресс, вызывая выброс кортизола в организме, что будет влиять на настроение в течение дня.

3. Дыхание ртом. Такая привычка может вызвать сухость во рту, что повышает риск роста бактерий и, как следствие, возникновения таких проблем, как кариес и инфекции.

4. Использование смартфона перед сном. Синий свет от телефонов может нарушить сон и удерживать мозг в активном режиме.

5. Хлопья на завтрак. Злаковые хлопья часто содержат много рафинированных углеводов и сахара, употребление которых может вызвать резкие скачки уровня сахара в крови.

6. Дефицит белка в рационе. Белок позволяет дольше чувствовать сытость, что стимулирует потерю веса. Поэтому его недостаток может привести к обратному эффекту.

7. Сидячий образ жизни. Такое положение повышает риск возникновения лишнего веса и хронических заболеваний. Нужно двигаться каждый час: вставать, потягиваться или ходить.

8. Употребление газированных напитков и соков. В них содержится большое количество сахара. Из-за отсутствия клетчатки они всасываются непосредственно в кровь, вызывая скачок уровня глюкозы.

9. Употребление алкогольных напитков за ужином. Такая привычка может привести к увеличению веса, тревожности, нарушению сна, а также повысить риск хронических заболеваний.

10. Просмотр телевизора перед сном. Синие экраны подавляют в мозге выработку мелатонина, который способствует хорошему сну.

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