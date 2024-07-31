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Гастроэнтеролог предупредила об опасности переедания арбуза

Гастроэнтеролог предупредила об опасности переедания арбуза
Врач предупредила об опасности переедания арбуза
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В жаркие летние месяцы рука так и тянется за очередным кусочком арбуза. Врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Мария Комбарова рассказала о последствиях переедания этого продукта.

По словам эксперта, арбуз содержит в себе большое количество плохо усваиваемых углеводов, таких как фруктоза, маннитол и фруктаны.

Наш организм может переварить ограниченное количество этих углеводов за один приём пищи. Если мы съедим половину арбуза за один раз, то есть очень высокая вероятность, что у нас будет метеоризм, то есть газообразование, и диарея.

Кроме того, непереваренные части арбуза могут притянуть воду, что увеличит объем каловых масс и вызовет диарею. Поэтому особенно острожными с арбузом нужно быть тем пациентам, которые страдают заболеваниями кишечника.

Арбуз также известен как мочегонное средство. В его составе есть тот самый плохо перевариваемый углевод маннитол, который как раз тянет на себя воду в кишечнике и почечных клубочках. Поэтому при употреблении данного продукта мы можем получить и частый стул, и частое мочеиспускание.
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