Абсолютный рекорд: VK Fest посетили 205 тысяч гостей в пяти городах России

VK Fest в 2024 году объединил сотни тысяч гостей в Уфе, Красноярске, Сириусе, Санкт-Петербурге и Москве. Фестиваль собрал самое большое количество посетителей в своей истории и побил сразу два рекорда России: по числу выступающих артистов и количеству развлечений. За полтора месяца 205 тысяч человек побывали на VK Fest.

У фестиваля уже три рекорда — это невероятный результат, которого мы смогли достичь вместе со всеми гостями VK Fest. Мы побили собственный прошлогодний рекорд по количеству выступающих артистов. В прошлом году их было 175, в этом — 277. Число активностей фестиваля тоже значительно увеличилось — на open-air работала 161 развлекательная зона. Рады также объявить итоги фестиваля в Москве: за два дня его посетили 85 тысяч человек. Очень круто, что вы проводите выходные с нами. Спасибо за мощную отдачу! — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

На московском VK Feste, который прошёл 13 и 14 июля, выступили десятки известнейших артистов. Со сцен, расположенных на территории «Лужников», гостей радовали Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, Доминик Джокер, Три дня дождя, LYRIQ, тринадцать карат, Шура, Слава Бустер, Артемий Лебедев, Анастасия Волочкова, Адель Вейгель, Яна Чурикова, Влад А4, Сати Казанова, Сергей Бурунов, Нюша, Надежда Кадышева, Азамат Мусагалиев, Ян Дилан, Катя IOWA и другие.

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