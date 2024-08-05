Врач объяснила, как газировка влияет на сердце

В летний зной многие люди пьют сладкие газировки, чтобы утолить жажду и охладиться. Опасны ли такие напитки для здоровья сердца, рассказала врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Мария Комбарова.

По словам эксперта, обычная сладкая газированная вода напрямую не оказывает негативного влияния на сердечно-сосудистую систему. Однако совсем иная ситуация с напитками, содержащими определённые компоненты.

Опасно употребление газированной воды, которая имеет в составе кофеин либо таурин. Такие напитки могут изменять тонус сосудов и тем самым влиять на артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

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