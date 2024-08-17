Диетолог объяснила, почему после абрикосов может болеть живот

После употребления абрикосов у некоторых людей может возникнуть дискомфорт в животе. Почему это происходит, рассказала врач-диетолог, спортивный нутрициолог, нефролог Анна Коробкина.

По словам эксперта, боли в животе после употребления абрикосов могут появиться в трёх случаях:

если вы съели их очень много;

если вы съели на голодный желудок;

если вы страдаете синдромом раздражённого кишечника.

Справедливости ради отмечу, что такой эффект может произойти не только с абрикосами. Болевые ощущения могут провоцировать фруктовые кислоты в составе, а также клетчатка, которые в большом количестве могут привести к избыточному газообразованию.

Кроме того, в абрикосах есть соединения FOODMAP — короткоцепочечные углеводы, которые не полностью и плохо всасываются в кишечнике. У людей с синдромом раздражённого кишечника они могут вызывать обострение заболевания в виде расстройства стула, спазмов и болевых ощущений.

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