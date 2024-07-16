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Врач-диетолог рассказала, что будет, если съесть килограмм клубники за раз

Врач-диетолог рассказала, что будет, если съесть килограмм клубники за раз
Что будет, если съесть килограмм клубники за раз?
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При употреблении клубники порой трудно остановиться. Что будет, если съесть слишком много этой ягоды, например, килограмм за раз? На этот вопрос ответила врач-диетолог, спортивный нутрициолог, нефролог Анна Коробкина.

По словам эксперта, суточная норма ягод в день — 300 граммов. Чрезмерное употребление клубники, как и любого другого продукта, может привести к неприятным последствиям.

Всем известно, что клубника является аллергеном, но истинная аллергия на клубнику не такая уж и частая. Другое дело — псевдоаллергическая реакция, которая дозозависимая и может возникнуть при употреблении очень большого количества продукта.

Такая реакция проявляется высыпаниями, зудом, отёчностью, вплоть до отёка Квинке. Это происходит из-за гистамина в составе некоторых сортов клубники, который в накопительном эффекте вызывает симптомы, сходные с аллергией.

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