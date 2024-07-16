Врач-диетолог рассказала, что будет, если съесть килограмм клубники за раз

При употреблении клубники порой трудно остановиться. Что будет, если съесть слишком много этой ягоды, например, килограмм за раз? На этот вопрос ответила врач-диетолог, спортивный нутрициолог, нефролог Анна Коробкина.

По словам эксперта, суточная норма ягод в день — 300 граммов. Чрезмерное употребление клубники, как и любого другого продукта, может привести к неприятным последствиям.

Всем известно, что клубника является аллергеном, но истинная аллергия на клубнику не такая уж и частая. Другое дело — псевдоаллергическая реакция, которая дозозависимая и может возникнуть при употреблении очень большого количества продукта.

Такая реакция проявляется высыпаниями, зудом, отёчностью, вплоть до отёка Квинке. Это происходит из-за гистамина в составе некоторых сортов клубники, который в накопительном эффекте вызывает симптомы, сходные с аллергией.

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