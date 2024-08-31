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Исследование: уменьшение потребления мяса снижает риск этих заболеваний

Исследование: уменьшение потребления мяса снижает риск этих заболеваний
Уменьшение потребления мяса снижает риск болезней
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Известно, что мясо является фактором риска ряда опасных заболеваний. В новом исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Planetary Health, учёные из Эдинбургского университета выяснили, как именно потребление мяса влияет на здоровье.

Используя существующие модели риска, авторы оценили влияние обработанного и необработанного красного мяса на развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака толстой кишки.

Авторы работы отметили, что 30-процентное сокращение потребления этого продукта на протяжении 10 лет будет связано с уменьшением количества пациентов с диабетом (на 1 073 400 случаев), сердечно-сосудистыми заболеваниями (на 382 400) и раком толстой кишки (на 84 400).

Причём более выраженный эффект оказывает именно уменьшение потребления обработанного мяса, то есть бекона, сосисок, различных колбас.

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