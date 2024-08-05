Учёные из Шанхая выяснили, помогает ли овсянка при заболевании почек

Овсянка имеет широкий спектр положительных эффектов для здоровья. В новом исследовании учёные из Шанхайского университета науки и технологий изучили, как клетчатка влияет на прогрессирование хронической болезни почек и какие механизмы играют в этом роль. Результаты опубликованы в Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Авторы провели исследование на мышах и обнаружили, что клетчатка и резистентный крахмал из овса увеличивают содержание полезных короткоцепочечных жирных кислот и регулируют дисбактериоз кишечной флоры. У грызунов с хроническим заболеванием почек также уменьшилось содержание уремических токсинов, которые приводят к почечной недостаточности.

Кроме того, употребление овсянки снизило уровень воспаления в организме животных и облегчило фиброз почек.

В целом результаты исследования показывают, что овсяные хлопья могут задерживать прогрессирование хронической болезни почек.

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