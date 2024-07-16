Вот сколько времени нужно проводить на улице, чтобы восполнить дефицит витамина D

Известно, что воздействие солнца способствует выработке витамина D, который помогает регулировать уровни кальция и фосфата в организме. Хирург Каран Раджан рассказал, сколько времени нужно проводить на улице, чтобы устранить дефицит важного нутриента.

Всё, что вам нужно, — это 25 минут пребывания на солнце несколько раз в неделю, чтобы максимально увеличить естественную выработку витамина D.

Эксперт добавил, что недостаток витамина D может привести к снижению плотности костей, ослаблению иммунной системы, повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Также дефицит нутриента может спровоцировать депрессию и когнитивные нарушения.

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