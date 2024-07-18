Врач объяснил медицинскую причину изменения лица Селены Гомес

Фанаты Селены Гомес обеспокоены видом звезды. Терапевт из Лондона Сермед Межер объяснил медицинскую причину изменения лица артистки.

Селена Гомес ранее открыто говорила о своих проблемах со здоровьем, включая биполярное расстройство и волчанку. Более того, она не так давно перенесла операцию по пересадке почки после перенесённой волчанки. Донором органа стала её подруга.

По словам Сермеда Межера, причиной округлившегося лица Селены Гомес, вероятно, являются иммунодепрессанты. Лекарства нужно принимать, чтобы минимизировать отторжение нового органа и контролировать основное заболевание.

Они могут вызывать побочные эффекты, такие как задержка воды, увеличение веса и так называемое «лунообразное лицо», когда лицо становится опухшим и более округлым.

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