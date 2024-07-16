Близкий друг и врач Шеннен Доэрти рассказал, как прошли её последние минуты

Звезда «Зачарованных» умерла 13 июля в возрасте 53 лет. Шеннен Доэрти боролась с онкологическим заболеванием с 2015 года. За это время доктор Лоуренс Д. Пиро стал её хорошим другом. Он рассказал, что был рядом с актрисой в её последние минуты жизни.

Она не была готова уйти, поскольку обожала жизнь. Мы сразу друг друга поняли, и зачастую наши мысли совпадали. Так было с нашей первой встречи и до самого последнего её вздоха, — поделился Пиро.

По словам доктора, четвёртая стадия рака в конце концов отняла у Шеннен все силы. Она просто не могла продолжить борьбу и смирилась с тем, что ситуация приняла слишком серьёзный поворот. Онколог заявил, что Доэрти до последнего получала терапию и верила в чудо, которое могло бы её спасти.

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