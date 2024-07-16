БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Близкий друг и врач Шеннен Доэрти рассказал, как прошли её последние минуты

Близкий друг и врач Шеннен Доэрти рассказал, как прошли её последние минуты
Шеннен Доэрти
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда «Зачарованных» умерла 13 июля в возрасте 53 лет. Шеннен Доэрти боролась с онкологическим заболеванием с 2015 года. За это время доктор Лоуренс Д. Пиро стал её хорошим другом. Он рассказал, что был рядом с актрисой в её последние минуты жизни.

Она не была готова уйти, поскольку обожала жизнь. Мы сразу друг друга поняли, и зачастую наши мысли совпадали. Так было с нашей первой встречи и до самого последнего её вздоха, — поделился Пиро.

По словам доктора, четвёртая стадия рака в конце концов отняла у Шеннен все силы. Она просто не могла продолжить борьбу и смирилась с тем, что ситуация приняла слишком серьёзный поворот. Онколог заявил, что Доэрти до последнего получала терапию и верила в чудо, которое могло бы её спасти.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Умерла актриса Шеннен Доэрти, звезда «Зачарованных» и «Беверли-Хиллз, 90210»
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android