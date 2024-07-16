Кейт Миддлтон показала, как принц Луи и принцесса Шарлотта болели за Англию на Евро-2024

Юные наследники британского престола с ранних лет интересуются футболом. Если принц Джордж отправился на финал Евро-2024 в Германию вместе с отцом, то его младшие брат и сестра остались дома с мамой. Кейт Миддлтон опубликовала фото, на котором видно, что специально для финала чемпионата Луи и Шарлотта надели футболки сборной Англии.

Принцесса Шарлотта и принц Луи Фото: Соцсети Кейт Миддлтон

Командная работа, смелость и целеустремлённость спортсменов были вдохновением для всех нас. Поздравляем Испанию! — написала принцесса Уэльская в своём официальном аккаунте.

Победителем Евро-2024 стала Испания. Она обыграла сборную Англии со счётом 2:1 и в четвёртый раз взяла титул чемпиона Европы по футболу. Англия же становилась победителем Евро лишь однажды — в 1966 году.

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