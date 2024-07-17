Первый прецедент: в Москве у нарушителя конфисковали самокат за нетрезвую езду

В Москве судебные приставы впервые конфисковали электросамокат у владельца. Об этом сообщает пресс-слжуба управления ФССП столицы.

Важно подчеркнуть, что изъятие электросамоката судебными приставами у виновника ДТП стало первым подобным прецедентом в Москве.

Причиной конфискации транспорта стало ДТП: московский студент-дизайнер на электросамокате сбил пожилую женщину. Во время случившегося он был пьян.

Суд постановил изъять у нарушителя самокат в собственность государства. Более того, ему запретили управлять транспортными средствами в течение полутора лет.

Отмечается, что студент не явился по вызову в отделение судебных приставов. Его привели в здание ведомства в принудительном порядке. В итоге молодой человек передал сотрудникам ФССП электросамокат фирмы Dualtron ultra.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.