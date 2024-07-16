С 19 по 21 июля пройдёт крупнейший фестиваль трейла в России Golden Ring Ultra-Trail 100

В этом году событие отмечает свой 10-летний юбилей. С 19 по 21 июля 2024 года в Суздале пройдёт Golden Ring Ultra-Trail 100 — крупнейший фестиваль трейла в России. В нём примут участие более 7000 атлетов, которые пробегут по пересечённой местности дистанции от 10 до 100 км. Трассы соревнований проходят по живописному маршруту прямо около достопримечательностей Владимирской области. На протяжении всех трёх дней фестиваля участникам и болельщикам будут доступны различные развлекательные активности.

Golden Ring Ultra-Trail 100 Фото: Running Heroes Russia

Трейл Suvorov Extreme 30К откроет первый соревновательный день. Его маршрут пролегает мимо родового имения легендарного русского полководца, а некоторые участки атлетам придётся преодолеть вплавь. Кроме того, 19 июля состоится старт ночного забега на 10 км с природными препятствиями – Hard Night 10К. Ярким завершением первого дня фестиваля станет лазерное шоу от LazerDance STUDIO.

20 июля пройдёт утренний забег на 5 км – I love Running Morning Run 5k, старт FUN RUN для юных атлетов от 0 до 10 лет, а также трейл для участников от 11 до 14 лет – Teen Trail Race 3K. Второй день фестиваля завершит Sprint GRUT 5K на 5 км. В течение дня участники и болельщики фестиваля смогут принять участие в пенной вечеринке, различных мастер-классах и потанцевать под хиты хедлайнеров мероприятия Татьяны Куртуковой и проекта ROCK PRIVET.

Golden Ring Ultra-Trail 100 Фото: Running Heroes Russia

21 июля на старт выйдут участники трейла на дистанции Дымов T10, T20, T30 и T50 (10 км, 20 км, 30 км и 50 км соответственно). Специально для экстремалов организаторы подготовили трассу T80 (80 км) и титульную дистанцию Ультрамарафона T100 в 100 км. Финалисты и победитель Ультрамарафона на 100 км на дистанции Т100 получат выигрыш от 500 до 100 тысяч рублей и памятные подарки.

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