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На волне спорта: «Чемпионат» на VK Fest 2024

На волне спорта: «Чемпионат» на VK Fest 2024
«Чемпионат» на VK Fest 2024
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Спортивный портал стал частью большого праздника. «Чемпионат» выступил амбассадором спорта на московском VK Fest 2024. 13 и 14 июля в «Лужниках» прошёл самый масштабный фестиваль России, который даже вошёл в Книгу рекордов России по количеству развлекательных зон и выступающих артистов, а «Чемпионат» стал частью этой легендарной истории.

«Чемпионат» на VK Fest 2024

«Чемпионат» на VK Fest 2024

Фото: «Чемпионат»

Портал организовал для посетителей большую спортивную зону, посвящённую Евро-2024. В преддверии финального матча Чемпионата Европы между Испанией и Англией гости играли в кикер и приставки с футбольным симулятором, а после классно проводили время в уютной лаунж-зоне.

Главным событием стал футбольный квиз с розыгрышем призов. Самые удачливые получили памятные подарки. Одному счастливчику даже достался уникальный мяч Евро-2024. Было по-настоящему круто, активно и незабываемо!

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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