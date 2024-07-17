DDX Fitness приглашает на фестиваль фитнеса и здорового образа жизни

В музее-заповеднике «Коломенское» 27 и 28 июля состоится третий DDX Fitness FEST. В программе — более 150 групповых тренировок, розыгрыши подарков, встречи с популярными блогерами, выступления известных артистов и многое другое.

Фестиваль фитнеса и здорового образа жизни планируют посетить более 20 тысяч человек. На территории свыше 50 тысяч квадратных метров гостей ждут активности на любой вкус и уровень физической подготовки: ниндзя-гонка, нерф, лазертаг, духовные практики, а также DDX Party, BodyCombat со спецэффектами, BodyBallet под симфонический оркестр и многое другое.

Посетители смогут подкрепиться в зоне фудкорта, поучаствовать в играх народов мира и послушать лекции на образовательных площадках. В арт-пространстве пройдут мастер-классы по рисованию, гончарному мастерству и изготовлению свечей. Дети смогут поиграть в настольные и активные игры, сделать аквагрим и повеселиться с аниматорами.

Фото: Пресс-служба

Изюминка фестиваля — рекорд России по самой массовой сайкл-тренировке вместе с группой «Винтаж», рекорд России и Мира по массовому гвоздестоянию с командой Sadhu Record, а также рекорд по самой массовой танцевальной тренировке.

Известный телеведущий Роман Каграманов проведёт интерактивное шоу «Интуиция» прямо на главной сцене. Хедлайнерами DDX Fitness FEST в этом году станут ARTIK & ASTI (SEVILLE), DJ SMASH и Диана Арбенина («Ночные Снайперы»).

Хореограф и блогер Inst Rinna проведёт мастер-класс по Dance Reels. Популярные блогеры — молодая семья Настя и Даня Титовы — выступят на главной сцене и устроят гендерный баттл. Лайфстайл блогеры Саша Теслонд и Лиза Барашек примут участие в паблик-ток лектория на тему фитнеса и устроят автограф-сессию.

Напомним, «Чемпионат» разыгрывает 10 билетов на DDX Fitness FEST. Победителей определят с помощью рандомайзера уже 24 июля.