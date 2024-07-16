20 июля в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России по триатлону на длинной дистанции

В эти выходные на Крестовском острове пройдёт чемпионат страны на длинной дистанции. Участники соревнований будут бороться за чемпионское звание и поэтапно преодолеют 3,8 км плавания, 180 км велогонки и 42,2 км бега. Все спортсмены посоревнуются за призовой фонд от Федерации триатлона России.

Среди участников в мужском зачёте стоит отметить нескольких фаворитов гонки. В этом году в чемпионате принимают участие сильнейшие триатлеты, специализирующиеся на длинной дистанции: ставший в прошлом году вторым Николай Ярошенко и ставший третьим Георгий Кауров. В соревнованиях также примет участие спортсмен из Беларуси Александр Василевич. В предыдущие два года звание чемпиона России на длинной дистанции завоёвывал МСМК по триатлону Илья Прасолов.

Об участии в соревнованиях, шансах на победу и главных конкурентах мы расспросили мастера спорта по триатлону, спортсмена ЦСКА, многократного призёра чемпионатов России на средней и длинной дистанциях Георгия Каурова:

У меня весьма боевой настрой. Старт в этом году рано, времени на подготовку было мало, но все в одинаковых условиях. Посмотрим, что получится. Одно могу сказать точно — я настроен биться и отдать всё, что есть! Выиграть мне ещё не удавалось, но подиум был — второе место в 2021 году и третье место в 2022, 2023 году. Шанс есть всегда и у всех. Это полная дистанция. Тут может случиться всё что угодно. Гонка всё расставит по своим местам. Загадывать не хотелось бы. Очень много сильных соперников. Но на длинной дистанции самый главный соперник – это ты сам. Вот с ним и настроен биться и договариваться. К чему это приведёт, узнаем в субботу.

Фото: Федерация триатлона России

В женском зачёте фаворитом 2024 года является опытная спортсменка Мария Гостева, которая в прошлом году заняла второе место на чемпионате России, уступив Юлии Голофеевой. Серьёзную конкуренцию Марие составит Елизавета Жижина, завоевавшая в прошлом году бронзу.

Мастер спорта по триатлону, спортсменка ЦСКА и многократный призёр чемпионатов России на длинной дистанции Мария Гостева также прокомментировала своё участие:

У меня прекрасный настрой. Считаю, что в подготовке сделала всё, что было в моих силах. Теперь осталось постараться реализовать форму. Для меня длинная дистанция — это прежде всего соревнование с собой, временем и дистанцией. Я очень хочу в этом году улучшить свой собственный личный рекорд на железной дистанции (9,26) и концентрируюсь на этой цели. Если всё сложится и это у меня получится, думаю, и победа сможет быть моей. Хотя, конечно, никогда не следует недооценивать соперников, они тоже тренировались весь этот год. Из знакомых мне спортсменок основной конкуренткой будет Елизавета Жижина, однозначно.

Фото: Федерация триатлона России

Чемпионат России по триатлону на длинной дистанции пройдёт в рамках масштабного спортивного фестиваля «Медный всадник». Соревнования состоятся при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации триатлона России, Комитета по физической культуре и спорту города Санкт-Петербурга, а также Федерации триатлона Санкт-Петербурга.