Джорджина Родригес показала, как выглядит в бикини

Пока Криштиану Роналду приходит в себя после сокрушительного разгрома сборной Португалии на Евро-2024, его возлюбленная делится пляжными фото. Джорджина Родригес показала, как проводит лето. Футболист отвёз свою большую семью на отдых к Красному морю.
30-летняя возлюбленная спортсмена опубликовала кадр в бикини прямиком из Саудовской Аравии. Для пляжного дня модель выбрала яркий купальник розового цвета с вязаным орнаментом, а также надела кепку люксового бренда.
Джорджина Родригес
Фото: Джорджина Родригес
Семейный отдых, — написала Джорджина.
Время с близкими помогает Роналду прийти в себя после провала на чемпионате Европы. Сейчас спортсмен не активничает в социальных сетях, однако, судя по кадрам, которые выкладывает Родригес, постепенно настроение футболиста улучшается.
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