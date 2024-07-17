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Джорджина Родригес показала, как выглядит в бикини

Джорджина Родригес показала, как выглядит в бикини
Джорджина Родригес
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Пока Криштиану Роналду приходит в себя после сокрушительного разгрома сборной Португалии на Евро-2024, его возлюбленная делится пляжными фото. Джорджина Родригес показала, как проводит лето. Футболист отвёз свою большую семью на отдых к Красному морю.

30-летняя возлюбленная спортсмена опубликовала кадр в бикини прямиком из Саудовской Аравии. Для пляжного дня модель выбрала яркий купальник розового цвета с вязаным орнаментом, а также надела кепку люксового бренда.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Фото: Джорджина Родригес

Семейный отдых, — написала Джорджина.

Время с близкими помогает Роналду прийти в себя после провала на чемпионате Европы. Сейчас спортсмен не активничает в социальных сетях, однако, судя по кадрам, которые выкладывает Родригес, постепенно настроение футболиста улучшается.

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