Джулия Робертс в стильном образе появилась в компании мужа на Уимблдоне

Актриса посетила легендарный теннисный турнир. 56-летняя звезда «Красотки» стала гостьей воскресных соревнований. Она приехала на Уимблдон в стильном красно-белом образе вместе со своим супругом кинооператором Дэниелом Модером.

Голливудская звезда позировала перед фотографами в платье в стиле поло. В качестве аксессуаров Джулия выбрала большие тёмные очки и маленькую оранжевую сумочку от бренда Gucci. Модер надел классический тёмно-синий костюм с рубашкой и галстук в полоску. Компанию супругам составил мастер боевых искусств, а вместе с этим охранник Робертс, Гай Кобэм.

Джулия Робертс с мужем и телохранителем Фото: Социальные сети Джулии Робертс

Невероятный день на Уимблдоне! – поделилась актриса эмоциями от посещения турнира у себя в блоге.

4 июля Робертс и Модера отпраздновали 22-летие со дня свадьбы. Актриса признавалась, что до сих пор чувствует себя юной девушкой благодаря заботе и любви мужа. Рядом с Дэниелом Джулия так и светится от счастья, сияя своей очаровательной улыбкой.

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