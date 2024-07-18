БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Джулия Робертс в стильном образе появилась в компании мужа на Уимблдоне

Джулия Робертс в стильном образе появилась в компании мужа на Уимблдоне
Джулия Робертс
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса посетила легендарный теннисный турнир. 56-летняя звезда «Красотки» стала гостьей воскресных соревнований. Она приехала на Уимблдон в стильном красно-белом образе вместе со своим супругом кинооператором Дэниелом Модером.

Голливудская звезда позировала перед фотографами в платье в стиле поло. В качестве аксессуаров Джулия выбрала большие тёмные очки и маленькую оранжевую сумочку от бренда Gucci. Модер надел классический тёмно-синий костюм с рубашкой и галстук в полоску. Компанию супругам составил мастер боевых искусств, а вместе с этим охранник Робертс, Гай Кобэм.

Джулия Робертс с мужем и телохранителем

Джулия Робертс с мужем и телохранителем

Фото: Социальные сети Джулии Робертс

Невероятный день на Уимблдоне! – поделилась актриса эмоциями от посещения турнира у себя в блоге.

4 июля Робертс и Модера отпраздновали 22-летие со дня свадьбы. Актриса признавалась, что до сих пор чувствует себя юной девушкой благодаря заботе и любви мужа. Рядом с Дэниелом Джулия так и светится от счастья, сияя своей очаровательной улыбкой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Постройневшая Кэти Перри восхитила поклонников своим образом для съёмок клипа
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android