Королева Камилла получила «спортивную» травму во время официального визита в Нормандию

Король и королева Великобритании отправились в поездку. Карл и Камилла попали в объективы фотографов во время прогулки по острову Гернси, расположенному около Нормандии. Для встречи с местными жителями королева выбрала длинное синее платье, а король – классический светлый костюм.

Королева Камилла и король Карл III Фото: Chris Jackson/Getty Images

Поклонники обратили внимание на эластичную повязку на ноге Камиллы. Представители Букингемского дворца сообщили, что супруга монарха получила растяжение связок лодыжки во время второго дня своего пребывания на Нормандских островах. Именно такую травму часто называют спортивной.

Несмотря на это, королева решила не отказываться от запланированных мероприятий. Во время появления на публике её поддерживал под руку супруг. К слову, растяжение не стало для Камиллы поводом отказаться от её любимых туфель-лодочек. Вот что называется королевской выдержкой!

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