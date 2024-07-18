Сальма Хайек удивила поклонников фото с 80-летней мамой

Актриса опубликовала фото в честь дня рождения мамы и тёти. Недавно в семье Сальмы Хайек отмечали двойной праздник. Её матери, Диане Хименес Медине, исполнилось 80 лет, а тёте звезды, Чаро, — 77 лет.

Сальма Хайек с мамой и тётей Фото: Из личного архива Сальмы Хайек

С 80-м днём рождения, мама, и с 77-м днём рождения, тётя Чаро! Я очень люблю вас обеих, а с каждым годом чувствую себя ещё более благодарной к вам, — обратилась актриса к родственницам под новым кадром.

Поклонники отметили, что теперь у них нет сомнений в том, благодаря кому Сальма получила столь яркую и чарующую внешность. Мать Хайек – талантливая оперная певица. Актриса рассказывала, что всегда воспринимала голос матери как ангельский и мечтала стать частью большого мира творчества, который ей открыла родительница.

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