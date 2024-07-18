Майкл Дуглас вывел в свет повзрослевших детей от Кэтрин Зеты-Джонс

Актёр посетил премьеру фильма с сыном и дочерью. Майкл Дуглас стал почётным гостем красной дорожки, приуроченной к выходу документального фильма «Америка в огне», посвященного разрыву между богатыми и бедными слоями населения. В вечер премьеры 79-летнего исполнителя одной из главных ролей в картине «Основной инстинкт» сопровождали его дети от Кэтрин Зеты-Джонс.

Майкл Дуглас с детьми Фото: Roy Rochlin/Getty Images

Перед фотографами с отцом позировали 23-летний сын Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс Дилан и 21-летняя дочь Кэрис. Для семейного выхода в свет актер выбрал тёмно-синий костюм с рубашкой в тон. Кэрис надела лёгкое шёлковое платье и льняной блейзер. Дилан же отдал предпочтение бежевому брючному костюму.

Всё чаще Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс берут с собой наследников на светские мероприятия. Супруги рассказывали, что несколько лет назад именно сын и дочь помогли им сохранить отношения и избежать развода. Дилан и Кэрис вдохнули в быт семьи свежую искру.

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