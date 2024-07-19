Особенности профессии: Блейк Лайвли опубликовала забавный семейный портрет

В семье актёров своя романтика. Пока Райан Рейнольдс готовится к премьере долгожданного фильма «Дэдпул и Росомаха», его супруга Блейк Лайвли время даром не теряет. Она снялась в картине «Всё закончится с нами», выход которой запланирован на август.

У себя в блоге актриса поделилась забавным кадром из кинотеатра в США, в котором афиши с её фильмом и лентой Рейнольдса разместили рядом друг с другом. Получилось так, будто Лайвли с любовью смотрит на детище своего супруга.

Семейный портрет от Блейк Лайвли Фото: Из личного архива Блейк Лайвли

Семейный портрет, — пошутила актриса под фотографией.

Мировая премьера фильма о Дэдпуле и Росомахе запланирована на 26 июля. Райан Рейнольдс признавался, что счастлив вновь надеть легендарный красный костюм и быть частью большого мира супергероев. А его супруга в одном из интервью поделилась, что бесконечно гордится мужем и с нетерпением ждёт возможности увидеть его на экране.

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