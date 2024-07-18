Как сын богатейшего человека Азии похудел на 100 кг перед своей роскошной свадьбой

Трансформации молодого человека впечатляют. Несколько дней назад прогремело заключительное торжество по случаю свадьбы сына индийского миллиардера Мукеша Амбани, которого называют самым богатым человеком Азии. На роскошный праздник, который в общей сложности продлился четыре месяца, было потрачено около $ 600 млн.

Перед свадьбой наследник миллиардера изменился до неузнаваемости. 29-летний Анант Амбани в разные периоды весил от 88 до 208 кг. Накануне церемонии бракосочетания он с двойным усердием начал заниматься с личным тренером и правильно питаться. В конце концов ему удалось прийти к отметке в 108 кг на весах.

Анант Амбани с супругой Фото: Getty Images

Путь к здоровью и похудению начался для Амбани-младшего в 2014 году, когда у него диагностировали астму и проблемы с сердцем, которые позднее усугубились проблемами с эндокринной системой. Молодой человек полностью отказался от фастфуда, а во время занятий спортом сконцентрировался на йоге и силовых тренировках и пеших прогулках.

Анант заменил всю вредную пищу продуктами с низким содержанием сахара и углеводов, но с внушительными показателями белка. Основную часть его рациона составляют свежие фрукты и овощи, чечевица и бобовые. В день он употребляет 1200–1400 ккал.

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