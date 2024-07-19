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Дэниел Крейг удивил публику своим неожиданным преображением

Дэниел Крейг удивил фанатов неожиданным преображением
Дэниел Крейг
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Актёр выглядит уже не так, как в эпоху фильмов о Джеймсе Бонде. 56-летний Дэниел Крейг снялся для бренда Loewe. Для фотосессии ему сделали небрежную укладку, которая сильно изменила его внешность. Пользователи Сети признаются, что сначала даже не узнали в этом дерзком хипстере всегда стильного и с иголочки одетого актёра.

Дэниел появлялся в исключительно элегантных фотосессиях, а на экране играл самоуверенных и решительных джентльменов в галстуке или в бабочке. И всё же поклонники Крейга признались, что такая смена имиджа ему к лицу – исполнитель роли агента 007 после «выхода на пенсию» может позволить себе всё.

Дэниел Крейг

Дэниел Крейг

Фото: Loewe.com

«Вау! Я даже и не понял сначала, что это Дэниел Крейг. Удивительно, как чёлка может всё поменять»; «Агент 007 теперь похож на моего соседа»; «Так вот как выглядят секретные агенты после выхода на пенсию», «Как всегда стильно и дерзко»; «А я думал, что он всегда ходит в костюме».

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