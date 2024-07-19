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Предотвратить угрозу: Китай проведёт миссию по отклонению астероида с орбиты Земли

Предотвратить угрозу: Китай проведёт миссию по отклонению астероида с орбиты Земли
Миссия по отклонению астероида с орбиты Земли
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В 2023 году Китай планирует провести испытательную миссию по отклонению небольшого астероида от его текущего курса. Эксперты намерены разработать способы защиты Земли от потенциально опасных космических угроз, сообщается в докладе Китайского национального космического управления (CNSA).

Целью миссии является околоземный астероид диаметром около 30 метров под названием (NEO) 2015 XF261. Он прошёл на расстоянии 50 миллионов километров от нашей планеты 9 июня 2024 года.

Эксперты намерены не просто отклонить астероид, но и определить его форму, размер, состав и структуру с помощью специализированного оборудования. Эти наблюдения будут продолжаться в течение нескольких месяцев после того, как космический аппарат выйдет на орбиту вокруг астероида.

Затем эксперты запустят кинетический ударник для отклонения курса объекта. Станция ещё какое-то время будет измерять последствия этого удара.

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