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Дочь 88-летнего Алена Делона впервые за долгое время опубликовала его свежее фото

Дочь 88-летнего Алена Делона впервые за долгое время опубликовала его свежее фото
Ален Делон
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Актёр уже давно живёт в стороне от шоу-бизнеса и не общается с журналистами. 88-летний Ален Делон наслаждается временем с близкими. Сейчас он страдает из-за сильных проблем со здоровьем, поэтому родственники редко делятся с публикой новыми снимками артиста. Анушка Делон, дочь исполнителя главной роли в фильме «На ярком солнце», опубликовала новый кадр с отцом, который был сделан во время стрижки.

Ален Делон

Ален Делон

Фото: Из личного архива Анушки Делон

Ален Делон много лет борется с онкологией, а несколько месяцев назад стало известно, что у него болезнь Альцгеймера. Инсайдеры утверждают, что актёр задумывается над тем, чтобы прибегнуть к эвтаназии в Швейцарии, поскольку не хочет становиться обузой для родных.

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