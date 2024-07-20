Звезда сериала «Эйфория» Барби Феррейра удивила поклонников резким похудением

Актриса изменилась до неузнаваемости всего за несколько месяцев. Барби Феррейра поделилась с поклонниками новостью о том, что начала худеть в мае. Судя по всему, диету 27-летняя звезда сериала «Эйфория» выбрала действительно работающую, поскольку уже сейчас виден невероятный результат.

Барби Феррейра Фото: Getty Images / из личного архива

Барби опубликовала фотографию, на которой предстала в облегающем коричневом платье. Заметно, что фигура актрисы сильно изменилась. Поклонники Феррейры не поверили своим глазам и отметили, что добиться такого восхитительного результата за столь короткий срок практически невозможно.

Девушка не раскрывает свои секреты похудения, поэтому некоторые предположили, что в деле замешаны препараты для снижения веса. Как бы то ни было, Барби действительно проделала блестящую работу над собой и стала примером для всех, кто до сих пор не может взять себя в руки.

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