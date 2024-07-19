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Атмосферный фронт прервёт период жаркой погоды в Москве: как долго продлится похолодание

Жара в Москве пошла на спад. Это связано с атмосферным фронтом, сообщают специалисты Гидрометцентра России.

Распространится относительно прохладная воздушная масса, показания термометров будут близки к норме. Фронт не уйдёт далеко и продолжит в выходные и начале следующей недели оказывать влияние на погоду столичного региона.

В выходные дни в Москве температура воздуха днём будет колебаться от +23 до +25 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, в субботу – с грозой.

В начале недели начнёт постепенно теплеть. Во вторник столбики термометров покажут +21…+26 градусов, а в среду и четверг воздух прогреется до +23…+28 градусов. Возможны небольшие кратковременные дожди.

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