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Блейк Лайвли восхитила поклонников своим внешним видом без косметики и фильтров

Блейк Лайвли восхитила поклонников своим внешним видом без косметики и фильтров
Блейк Лайвли
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Актриса показала, как выглядит в перерывах между съёмками. Блейк Лайвли успевает быть и актрисой, и предпринимателем, и мамой. 36-летняя звезда сериала «Сплетница» сейчас готовится к премьере фильма «Всё закончится с нами». Выход картины запланирован на август, поэтому пока у Блейк есть немного времени, чтобы выдохнуть.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли

Фото: Из личного архива Блейкл Лайвли

За пределами съёмочной площадки и ковровых дорожек актриса предпочитает исключительно натуральные образы. Она редко наносит косметику в повседневной жизни и чаще всего делает выбор в пользу простых, но удобных вещей.

Поклонники Лайвли пришли в восторг от её натуральной красоты и отметили, что Блейк запросто могла бы затмить кого-угодно, если бы вышла на красную дорожку без макияжа и укладки. Актриса доказала, что гармония с собой и занятия любимым делом подсвечивают лицо лучше любой косметики.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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