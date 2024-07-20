Блейк Лайвли восхитила поклонников своим внешним видом без косметики и фильтров

Актриса показала, как выглядит в перерывах между съёмками. Блейк Лайвли успевает быть и актрисой, и предпринимателем, и мамой. 36-летняя звезда сериала «Сплетница» сейчас готовится к премьере фильма «Всё закончится с нами». Выход картины запланирован на август, поэтому пока у Блейк есть немного времени, чтобы выдохнуть.

Блейк Лайвли Фото: Из личного архива Блейкл Лайвли

За пределами съёмочной площадки и ковровых дорожек актриса предпочитает исключительно натуральные образы. Она редко наносит косметику в повседневной жизни и чаще всего делает выбор в пользу простых, но удобных вещей.

Поклонники Лайвли пришли в восторг от её натуральной красоты и отметили, что Блейк запросто могла бы затмить кого-угодно, если бы вышла на красную дорожку без макияжа и укладки. Актриса доказала, что гармония с собой и занятия любимым делом подсвечивают лицо лучше любой косметики.

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