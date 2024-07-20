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Учёные рассказали, как 10-минутное пребывание на природе влияет на здоровье

Учёные рассказали, как 10-минутное пребывание на природе влияет на здоровье
10 минут на природе влияет на здоровье
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Группы исследователей из Университета Юты обнаружили пользу для здоровья даже кратковременного прибывания на природе. Их научная работа опубликована в журнале Ecopsychology.

В исследовании были проанализированы 45 работ, в которых приняли участие 1492 взрослых с диагностированными психическими расстройствами. Участники проводили время как в городских парках, так и в условиях дикой природы, и независимо от длительности воздействия природа оказывала положительное влияние на их состояние.

Положительный эффект на психическое здоровье был даже от 10 минут.

Все эти различные типы открытых пространств дали положительные результаты, что подчёркивает важность сохранения зелёных насаждений в нашей естественной и искусственной среде.
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