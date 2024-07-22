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Погода в Москве: Гидрометцентр уточнил прогноз на неделю

Погода в Москве: Гидрометцентр уточнил прогноз на неделю
Гидрометцентр уточнил прогноз погоды в Москве
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Ждать ли москвичам новых погодных сюрпризов на этой неделе? Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра России.

Согласно уточнённому прогнозу, температура в ближайшие дни в Москве будет комфортной. В дневные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +23…+28 градусов, лишь в воскресенье, 28 июля, воздух может прогреться до +30 градусов.

По ночам температура будет понижаться до +11...+16 градусов. В ночь с субботы на воскресенье потеплеет до +17…+22 градусов.

Что касается осадков, то небольшие кратковременные дожди возможны в четверг, пятницу и субботу.

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