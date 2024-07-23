Сестра Ким Кардашьян показала, с какими трудностями сталкивается звезда из-за пышных форм

Звезда реалити с юмором относится к своей фигуре. Ким Кардашьян не раз говорила, что пышные формы нередко становятся для неё препятствием к тому, чтобы носить одежду, которая действительно нравится. Недавно Ким, а также её сестра Хлои стали гостями на свадьбе сына самого богатого человека Азии.

Хлои опубликовала забавные кадры, на которых видно, как на самом деле происходила подготовка к торжеству. Оказалось, что Ким пришлось постараться, чтобы влезть в подготовленный для торжества наряд.

Ким и Хлои Кардашьян Фото: Из личного архива Хлои Кардашьян

Вот чем на самом деле занимаются сёстры, — подписала Кардашьян фото, на которых отчаянно пытается застегнуть утягивающее боди Ким.

Поклонники отметили, что фигура блогерши вовсе не требует ношения никакого утягивающего белья. По мнению пользователей Сети, Кардашьян может смело надевать любую одежду, ведь она проделала огромный путь к таким формам.

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