«Моя жизнь»: Криштиану Роналду растрогал поклонников милым семейным фото с отдыха

После поражения на Евро-2024 футболист проводит время с близкими. Криштиану Роналду отвёз возлюбленную Джорджину Родригес и своих детей на Красное море. Семья отдыхает на побережье Саудовской Аравии. 39-летний спортсмен опубликовал милое фото с родными, которое растрогало его поклонников.

Криштиану Роналду с семьёй Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Моя жизнь, — подписал кадр Роналду.

На семейном снимке он трепетно обнимает своих детей: шестилетнюю дочь Алану Мартину и семилетних близнецов Еву Марию и Матео. Рядом с футболистом позировал его старший сын, 13-летний Криштиану Роналду-младший, а Джорджина держала на руках двухлетнюю дочь Беллу Эсмеральду.

Счастливые и отдохнувшие Криштиану и его близкие сейчас сосредоточены на жизни вне вспышек камер и футбольного поля. Пока у спортсмена есть время на то, чтобы сделать короткую передышку перед очередными тренировками и матчами.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.