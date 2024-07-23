Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала фото со своего дня рождения и озадачила публику

Поклонники перепутали девушку с её мамой. Младшая дочь «крепкого орешка» и Деми Мур отпраздновала 33-летие. 20 июля Скаут Уиллис отмечала день рождения. Этот важный день она провела в кругу близких. На семейное торжество были приглашены её родители, сёстры и маленькая племянница.

Близкие устроили для Скаут вечеринку у бассейна. У себя в блоге девушка выложила кадры с торжества, на одном из которых запечатлена её мама Деми Мур с внучкой Луэттой. Глядя на снимок, трудно поверить, что фотографу позирует 61-летняя актриса, а не её дочь.

Скаут Уиллис/Деми Мур с внучкой Луэттой Фото: Из личного архива Скаут Уиллис

Речные монстры на день рождения! Нет лучшего места, где я хотела бы оказаться прямо сейчас, — подписала фотографии Скаут.

Пользователи Сети отметили, что Деми Мур выглядит не просто хорошо, а великолепно. По мнению поклонников, актриса – пример того, что после 60 жизнь только начинается.

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