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Жизель Бюндхен показала сестру-близнеца в честь своего 44-летия

Жизель Бюндхен показала сестру-близнеца в честь своего 44-летия
Жизель Бюндхен
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Далеко не все поклонники знают, что у модели есть практически точная копия. В минувшие выходные Жизель Бюндхен отпраздновала свой день рождения. В этот день не только она отмечала 44-летие. Вместе с манекенщицей свечи на торте задувала её сестра-близнец Патрисия.

Жизель и Патрисия Бюндхен

Жизель и Патрисия Бюндхен

Фото: Из личного архива Жизель Бюндхен

Я благодарна и счастлива, что могу отпраздновать ещё один прожитый год жизни вместе с моей любимой и классной сестрой, — написала Жизель у себя в блоге.

В честь своего дня рождения сёстры устроили пляжную вечеринку, для которой подобрали расслабленные образы с небрежными локонами и полным отсутствием макияжа.

В отличие от Жизель, Патрисия не стала моделью с мировым именем, однако на протяжении многих лет она бок о бок занимается бизнесом, связанным с продвижением и рекламой. Какое-то время Бюндхен была менеджером своей знаменитой родственницы. Кроме того, у Жизель и Патрисии есть ещё четыре сестры, которые тоже задействованы в работе команды манекенщицы.

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