74-летний Ричард Гир придерживается этих простых правил, чтобы продлить молодость

Секс-символ Голливуда живёт по правилам. В свои 74 года Ричард Гир находится в великолепной форме. Ради этого актёру приходится отказываться от многих соблазнов, следовать полезным привычкам и строго следить за здоровьем. Исполнитель главной роли в фильме «Красотка» рассказал о своих главных принципах поддержания молодости.

Ещё в молодости Ричард Гир познакомился с буддизмом и медитациями. По словам актёра, душевное равновесие и спокойствие помогают ему оставаться бодрым и активным. Йога и другие тантрические практики в обязательном порядке присутствуют в ежедневном расписании Гира.

Кроме того, уже много лет Ричард придерживается вегетарианства. Он уверен, что именно такая диета помогает работе его желудочно-кишечного тракта. Наиболее важными для себя актёр называет витамины С и Е, поэтому строго следит за тем, какое количество продуктов с их содержанием употребляет ежедневно. После каждого приёма пищи Гир старается уделить время лёгкой физической активности и качественному отдыху.

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