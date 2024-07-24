БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

74-летний Ричард Гир придерживается этих простых правил, чтобы продлить молодость

74-летний Ричард Гир придерживается этих простых правил, чтобы продлить молодость
Ричард Гир
Аудио-версия:
Комментарии

Секс-символ Голливуда живёт по правилам. В свои 74 года Ричард Гир находится в великолепной форме. Ради этого актёру приходится отказываться от многих соблазнов, следовать полезным привычкам и строго следить за здоровьем. Исполнитель главной роли в фильме «Красотка» рассказал о своих главных принципах поддержания молодости.

Ещё в молодости Ричард Гир познакомился с буддизмом и медитациями. По словам актёра, душевное равновесие и спокойствие помогают ему оставаться бодрым и активным. Йога и другие тантрические практики в обязательном порядке присутствуют в ежедневном расписании Гира.

Кроме того, уже много лет Ричард придерживается вегетарианства. Он уверен, что именно такая диета помогает работе его желудочно-кишечного тракта. Наиболее важными для себя актёр называет витамины С и Е, поэтому строго следит за тем, какое количество продуктов с их содержанием употребляет ежедневно. После каждого приёма пищи Гир старается уделить время лёгкой физической активности и качественному отдыху.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Бицепсы Тора: Крис Хемсворт разработал программу тренировок для рук
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android