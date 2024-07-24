БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как избежать заражения лихорадкой Западного Нила

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как избежать заражения лихорадкой Западного Нила
Как избежать заражения лихорадкой Западного Нила
Аудио-версия:
Комментарии

В этом году в России зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать заражения.

В большинстве случаев инфицирование происходит во время укуса комара. Лихорадка Западного Нила распространена в жарких странах, но из-за потепления климата инфицированных комаров можно встретить в центральной части России и Поволжье.

Чтобы избежать заражения, нужно соблюдать ряд рекомендаций:

  • использовать репелленты, фумигаторы и антимоскитные сетки;
  • избегать нахождения в заболоченных местах;
  • следить, чтобы не было ёмкостей с затхлой водой;
  • при посещении лесопарковых зон и берегов водоёмов носить закрытую защитную одежду.
При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу. Ситуация на контроле Роспотребнадзора.
Читайте также:
Эксперты рассказали, какие люди больше всего привлекают комаров

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android