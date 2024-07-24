Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как избежать заражения лихорадкой Западного Нила

В этом году в России зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать заражения.

В большинстве случаев инфицирование происходит во время укуса комара. Лихорадка Западного Нила распространена в жарких странах, но из-за потепления климата инфицированных комаров можно встретить в центральной части России и Поволжье.

Чтобы избежать заражения, нужно соблюдать ряд рекомендаций:

использовать репелленты, фумигаторы и антимоскитные сетки;

избегать нахождения в заболоченных местах;

следить, чтобы не было ёмкостей с затхлой водой;

при посещении лесопарковых зон и берегов водоёмов носить закрытую защитную одежду.

При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу. Ситуация на контроле Роспотребнадзора.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.