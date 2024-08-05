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Прорыв в лечении облысения: натуральный сахар стимулирует рост волос

Прорыв в лечении облысения: натуральный сахар стимулирует рост волос
Прорыв в лечении облысения
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Хорошие новости почти для половины мужчин мира: учёные обнаружили, что природный сахар, встречающийся в организме людей и животных, можно использовать для лечения облысения. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Pharmacology.

Открытие произошло случайно. Команда из Шеффилдского и Пакистанского университетов изучала свойства гидрогеля, созданного из натурального дезоксирибозного сахара, для заживления ран у мышей. Они заметили, что волосы вокруг ран растут быстрее.

Чтобы проверить свою теорию, исследователи воссоздали вызванную тестостероном потерю волос у мышей, чтобы имитировать мужское облысение у людей. По словам учёных, гидрогель действует, создавая оптимальную среду для роста волос и улучшая микроциркуляцию в коже головы.

Авторы отмечают, что их разработка является безопасной и экологически чистой альтернативой традиционным методам лечения облысения, которые часто сопровождаются побочными эффектами. В ближайшие годы планируется провести клинические испытания гидрогеля на людях.

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