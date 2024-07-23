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Умные часы помогли спасти австралийского сёрфера, которого унесло на километр от берега

Умные часы помогли спасти австралийского сёрфера, которого унесло на километр от берега
Сёрфера спасли благодаря умным часам
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Спасатели нашли мужчину благодаря специальной функции в гаджете. 49-летний Рик Ширман занимался сёрфингом в районе города Байрон-Бей. Неожиданно погода ухудшилась, и мужчина сильно ударился головой. Кроме того, у Рика начались судороги, и он понял, что бороться с океаном бесполезно.

В течение 20 минут сёрфер дрейфовал, а когда оказался примерно в километре от берега, вспомнил, что в его умных часах есть функция вызова экстренных служб. Он нажал на специальную кнопку и смог выйти на связь со спасателями. Всего за час Ширмана вытащили из воды и доставили на берег.

Если бы у меня не было доступа к этому сервису в часах, я бы, наверное, уже дрейфовал где‑нибудь в международных водах, — уверен мужчина.

Спасатели, принимавшие участие в операции по вызволению Рика, подтвердили, что без помощи умных часов его поиски заняли бы несколько суток.

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