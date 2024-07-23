В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по триатлону: результаты

Событие собрало в одном месте больше двух десятков сильных спортсменов. 20 июля в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России по триатлону на длинной дистанции, участники которого показывали, на что способны в плавании (3,8 км), велогонке (180 км) и беге (42,2 км).

На чемпионат приехали 28 спортсменов из разных городов страны. Среди мужчин участие в гонке принимали 23 атлета, среди женщин – пять. Золото соревнований забрали Николай Ярошенко, который преодолел длинную дистанцию за 8:13.03, и Мария Гостева с результатом 9:16.49. К слову, Мария уже становилась чемпионкой России в 2022 году.

Результаты чемпионата России по триатлону на длинной дистанции:

Мужчины

Первое место: Ярошенко Николай, 8:13.03 (МСМК, Краснодарский край);

Второе место: Мырзин Сергей, 8:21.24 (МС, Санкт-Петербург);

Третье место: Федотов Анатолий, 8:34.50 (МС, Санкт-Петербург).

Чемпионат России по триатлону Фото: Александра Маркова/ Федерация триатлона России

Женщины

Первое место: Гостева Мария, 9:16.49 (МС, Санкт-Петербург);

Второе место: Жижина Елизавета, 9:54.05 (МС, Санкт-Петербург);

Третье место: Корчагина Елена, 11:00.38 (КМС, Краснодарский край).

Федерация триатлона России на Эльбрусе Фото: Пресс-служба Федерации триатлона России

А уже в понедельник, 22 июля, в России отмечался Всероссийский день триатлона! В честь праздника спортсмены-любители совершили восхождение на Эльбрус и водрузили флаг Федерации триатлона России на вершину самой высокой горы страны.

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