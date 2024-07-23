Масштабно, грандиозно и активно: как прошёл фестиваль трейла Golden Ring Ultra Trail 100

Юбилейный фестиваль собрал более 55 тысяч гостей. С 19 по 21 июля в Суздале собрались любители спорта и активного образа жизни. За три дня Golden Ring Ultra Trail 100 7 тысяч человек пробежали дистанции от 5 до 100 км.

Открытием спортивной части фестиваля стал экстремальный трейл-старт «Suvorov Extreme 30К», участники которого преодолели 30 км через большое количество естественных преград. А вечером состоялся ночной забег на 10 км – «Hard Night 10К». Второй день соревнований открыли участники утреннего старта на 5 км – Morning Run 5K. После этого на старт вышли юные атлеты в рамках забегов на 1 и 3 км, а также состоялся Sprint GRUT 5K на 5 км.

Основные соревнования прошли 21 июля: Дымов Т10 в 10 км, дистанции Т20, Т30 и Т50 (20 км, 30 км и 50 км соответственно) и забег Т80 в 80 км. Главным событием стала титульная дистанция 100 км в рамках ультрамарафона T100.

Результаты соревнований:

100 км, мужчины

Алексей Береснев – 8:48:03; Василий Корыткин – 8:54:27; Константин Иванов – 09:03:05.

100 км, женщины

Антонина Юшина – 9:34:54; Полина Авдеева – 9:48:44; Юлия Рыжанкова – 10:07:09.

80 км, мужчины

Антон Нестеренко – 6:40:58; Дмитрий Дуркин – 6:43:10; Алексей Мамарин – 6:52:17.

80 км, женщины

Наталья Мастеренко – 7:56:49; Ирина Мисюрева – 8:25:21; Мария Маева – 8:29:30.

50 км, мужчины

Иван Бирюзов – 4:18:53; Дмитрий Шунин – 4:20:23; Станислав Мальцев – 4:26:11.

50 км, женщины

Александра Бородинова – 4:28:48; Марина Фидлер – 4:37:41; Мария Лихачева – 4:51:29.

30 км, мужчины

Андрей Тимошин – 2:25:04; Артем Цибак – 2:25:40; Артем Лобач – 2:26:08.

30 км, женщины

Виктория Жукова – 2:39:17; Надежда Орлова – 2:43:31; Рамиля Князева – 2:44:12.

20 км, мужчины

Алексей Быстров – 1:18:35; Алексей Сабунин – 1:22:31; Владимир Заболотный – 1:22:42.

20 км, женщины

Мария Сереветникова – 1:39:21; Инна Молчанова – 1:40:53; Евгения Родионова – 1:44:28.

Дымов10 км, мужчины

Александр Абрамов – 43:03; Сергей Конякин – 43:42; Илья Ожгибесов – 43:56.

Дымов10 км, женщины

Юлия Конякина – 45:32; Юлия Абрамова – 50:50; Татьяна Фомина – 51:46.

Suvorov Extreme 30 км, мужчины

Станислав Мальцев – 2:48:58; Сергей Листов – 2:49:03; Эдгар Осипян – 2:49:11.

Suvorov Extreme 30 км, женщины

Татьяна Фомина – 1:01:28; Вера Виноградова – 3:07:54; Ксения Донец – 3:09:29.

Ночной забег, 10 км, мужчины

Сергей Кичуткин – 39:28; Дмитрий Шунин – 39:44; Александр Абрамов – 40:15.

Ночной забег, 10 км, женщины

Марина Зайцева – 47:43; Екатерина Тарасова – 50:12; Ольга Егорова – 50:40.

5 км, мужчины

Александр Абрамов – 22:41; Кирилл Чекалов – 22:47; Виктор Стрельцов – 23:03.

5 км, женщины

Марина Зайцева – 26:23; Екатерина Меньшикова – 26:47; Евгения Леонова – 27:52.

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