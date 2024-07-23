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Масштабно, грандиозно и активно: как прошёл фестиваль трейла Golden Ring Ultra Trail 100

Масштабно, грандиозно и активно: как прошёл фестиваль трейла Golden Ring Ultra Trail 100
Golden Ring Ultra Trail
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Юбилейный фестиваль собрал более 55 тысяч гостей. С 19 по 21 июля в Суздале собрались любители спорта и активного образа жизни. За три дня Golden Ring Ultra Trail 100 7 тысяч человек пробежали дистанции от 5 до 100 км.

Открытием спортивной части фестиваля стал экстремальный трейл-старт «Suvorov Extreme 30К», участники которого преодолели 30 км через большое количество естественных преград. А вечером состоялся ночной забег на 10 км – «Hard Night 10К». Второй день соревнований открыли участники утреннего старта на 5 км – Morning Run 5K. После этого на старт вышли юные атлеты в рамках забегов на 1 и 3 км, а также состоялся Sprint GRUT 5K на 5 км.

Основные соревнования прошли 21 июля: Дымов Т10 в 10 км, дистанции Т20, Т30 и Т50 (20 км, 30 км и 50 км соответственно) и забег Т80 в 80 км. Главным событием стала титульная дистанция 100 км в рамках ультрамарафона T100.

Результаты соревнований:

100 км, мужчины

  1. Алексей Береснев – 8:48:03;
  2. Василий Корыткин – 8:54:27;
  3. Константин Иванов – 09:03:05.

100 км, женщины

  1. Антонина Юшина – 9:34:54;
  2. Полина Авдеева – 9:48:44;
  3. Юлия Рыжанкова – 10:07:09.

80 км, мужчины

  1. Антон Нестеренко – 6:40:58;
  2. Дмитрий Дуркин – 6:43:10;
  3. Алексей Мамарин – 6:52:17.

80 км, женщины

  1. Наталья Мастеренко – 7:56:49;
  2. Ирина Мисюрева – 8:25:21;
  3. Мария Маева – 8:29:30.

50 км, мужчины

  1. Иван Бирюзов – 4:18:53;
  2. Дмитрий Шунин – 4:20:23;
  3. Станислав Мальцев – 4:26:11.

50 км, женщины

  1. Александра Бородинова – 4:28:48;
  2. Марина Фидлер – 4:37:41;
  3. Мария Лихачева – 4:51:29.

30 км, мужчины

  1. Андрей Тимошин – 2:25:04;
  2. Артем Цибак – 2:25:40;
  3. Артем Лобач – 2:26:08.

30 км, женщины

  1. Виктория Жукова – 2:39:17;
  2. Надежда Орлова – 2:43:31;
  3. Рамиля Князева – 2:44:12.

20 км, мужчины

  1. Алексей Быстров – 1:18:35;
  2. Алексей Сабунин – 1:22:31;
  3. Владимир Заболотный – 1:22:42.

20 км, женщины

  1. Мария Сереветникова – 1:39:21;
  2. Инна Молчанова – 1:40:53;
  3. Евгения Родионова – 1:44:28.

Дымов10 км, мужчины

  1. Александр Абрамов – 43:03;
  2. Сергей Конякин – 43:42;
  3. Илья Ожгибесов – 43:56.

Дымов10 км, женщины

  1. Юлия Конякина – 45:32;
  2. Юлия Абрамова – 50:50;
  3. Татьяна Фомина – 51:46.

Suvorov Extreme 30 км, мужчины

  1. Станислав Мальцев – 2:48:58;
  2. Сергей Листов – 2:49:03;
  3. Эдгар Осипян – 2:49:11.

Suvorov Extreme 30 км, женщины

  1. Татьяна Фомина – 1:01:28;
  2. Вера Виноградова – 3:07:54;
  3. Ксения Донец – 3:09:29.

Ночной забег, 10 км, мужчины

  1. Сергей Кичуткин – 39:28;
  2. Дмитрий Шунин – 39:44;
  3. Александр Абрамов – 40:15.

Ночной забег, 10 км, женщины

  1. Марина Зайцева – 47:43;
  2. Екатерина Тарасова – 50:12;
  3. Ольга Егорова – 50:40.

5 км, мужчины

  1. Александр Абрамов – 22:41;
  2. Кирилл Чекалов – 22:47;
  3. Виктор Стрельцов – 23:03.

5 км, женщины

  1. Марина Зайцева – 26:23;
  2. Екатерина Меньшикова – 26:47;
  3. Евгения Леонова – 27:52.

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