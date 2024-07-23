Масштабно, грандиозно и активно: как прошёл фестиваль трейла Golden Ring Ultra Trail 100

Юбилейный фестиваль собрал более 55 тысяч гостей. С 19 по 21 июля в Суздале собрались любители спорта и активного образа жизни. За три дня Golden Ring Ultra Trail 100 7 тысяч человек пробежали дистанции от 5 до 100 км.
Открытием спортивной части фестиваля стал экстремальный трейл-старт «Suvorov Extreme 30К», участники которого преодолели 30 км через большое количество естественных преград. А вечером состоялся ночной забег на 10 км – «Hard Night 10К». Второй день соревнований открыли участники утреннего старта на 5 км – Morning Run 5K. После этого на старт вышли юные атлеты в рамках забегов на 1 и 3 км, а также состоялся Sprint GRUT 5K на 5 км.
Основные соревнования прошли 21 июля: Дымов Т10 в 10 км, дистанции Т20, Т30 и Т50 (20 км, 30 км и 50 км соответственно) и забег Т80 в 80 км. Главным событием стала титульная дистанция 100 км в рамках ультрамарафона T100.
Результаты соревнований:
100 км, мужчины
- Алексей Береснев – 8:48:03;
- Василий Корыткин – 8:54:27;
- Константин Иванов – 09:03:05.
100 км, женщины
- Антонина Юшина – 9:34:54;
- Полина Авдеева – 9:48:44;
- Юлия Рыжанкова – 10:07:09.
80 км, мужчины
- Антон Нестеренко – 6:40:58;
- Дмитрий Дуркин – 6:43:10;
- Алексей Мамарин – 6:52:17.
80 км, женщины
- Наталья Мастеренко – 7:56:49;
- Ирина Мисюрева – 8:25:21;
- Мария Маева – 8:29:30.
50 км, мужчины
- Иван Бирюзов – 4:18:53;
- Дмитрий Шунин – 4:20:23;
- Станислав Мальцев – 4:26:11.
50 км, женщины
- Александра Бородинова – 4:28:48;
- Марина Фидлер – 4:37:41;
- Мария Лихачева – 4:51:29.
30 км, мужчины
- Андрей Тимошин – 2:25:04;
- Артем Цибак – 2:25:40;
- Артем Лобач – 2:26:08.
30 км, женщины
- Виктория Жукова – 2:39:17;
- Надежда Орлова – 2:43:31;
- Рамиля Князева – 2:44:12.
20 км, мужчины
- Алексей Быстров – 1:18:35;
- Алексей Сабунин – 1:22:31;
- Владимир Заболотный – 1:22:42.
20 км, женщины
- Мария Сереветникова – 1:39:21;
- Инна Молчанова – 1:40:53;
- Евгения Родионова – 1:44:28.
Дымов10 км, мужчины
- Александр Абрамов – 43:03;
- Сергей Конякин – 43:42;
- Илья Ожгибесов – 43:56.
Дымов10 км, женщины
- Юлия Конякина – 45:32;
- Юлия Абрамова – 50:50;
- Татьяна Фомина – 51:46.
Suvorov Extreme 30 км, мужчины
- Станислав Мальцев – 2:48:58;
- Сергей Листов – 2:49:03;
- Эдгар Осипян – 2:49:11.
Suvorov Extreme 30 км, женщины
- Татьяна Фомина – 1:01:28;
- Вера Виноградова – 3:07:54;
- Ксения Донец – 3:09:29.
Ночной забег, 10 км, мужчины
- Сергей Кичуткин – 39:28;
- Дмитрий Шунин – 39:44;
- Александр Абрамов – 40:15.
Ночной забег, 10 км, женщины
- Марина Зайцева – 47:43;
- Екатерина Тарасова – 50:12;
- Ольга Егорова – 50:40.
5 км, мужчины
- Александр Абрамов – 22:41;
- Кирилл Чекалов – 22:47;
- Виктор Стрельцов – 23:03.
5 км, женщины
- Марина Зайцева – 26:23;
- Екатерина Меньшикова – 26:47;
- Евгения Леонова – 27:52.
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