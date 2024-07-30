Ментальная связь: запах стресса от человека может изменить взгляд его собаки на мир

Собаки могут «заразиться» негативными эмоциями от человека. Учёные из Университета Бристоля в Великобритании обнаружили, что у питомцев повышается частота сердечных сокращений и они проявляют повышенное стрессовое поведение, когда чувствуют запахи стресса от своего хозяина.

Как показывает практика, если человек чувствует себя плохо или испытывает стресс, это может передаваться и собакам. Для проверки этой гипотезы была создана специальная обстановка, в которой собаки должны были выбирать между тремя мисками с лакомствами. На этапе подготовки животные обнюхивали образцы пота и дыхания людей, находившихся в стрессовом или расслабленном состоянии. Затем учёные наблюдали за тем, как быстро собаки подходят к третьей миске, что служило индикатором их эмоционального состояния.

Питомцы быстрее подходили к третьей миске после улавливания расслабляющих запахов, что свидетельствовало о высоком уровне оптимизма. Между тем после контакта с запахами стресса они шли к ней медленнее — это указывало на пессимистическое восприятие.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, показали, что стресс передаётся не только через поведение хозяев, но и через окружающую среду.

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