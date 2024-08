Есть можно с 12 до 20: учёные назвали преимущества такого режима питания

Ограничение приёма пищи в определённое время дня может стимулировать потерю веса. К такому выводу пришли учёные Университета Южной Калифорнии, их выводы описаны в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetic.

Время приёма пищи является важным фактором интервального голодания. При такой форме питания фазы приёма пищи чередуются с фазами воздержания от еды.

В новом исследовании эксперты изучили, какой эффект оказывает интервальное голодание на подростков с ожирением и диабетом 2-го типа. Режим питания ограничивался 8 часами в день: с 12:00 до 20:00. Более того, не было никаких указаний относительно того, какие продукты следует употреблять.

Такая диета привела к клинически значимой потере веса. Причём не было никакого негативного влияния на сон, пищевое поведение или физическую активность.

